Gündem MGKda yoğun gündem
ANKARA

MGK’da yoğun gündem

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yarın yoğun bir gündemle toplanıyor. Yılın üçüncü MGK toplantısının öne çıkan başlıklarından birisi 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
MGK’da yoğun gündem
Erdoğan ile Biden’ın yüz yüze ilk teması öncesi iki ülke ilişkilerine yönelik son gelişmeler değerlendirilecek.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yarın yoğun bir gündemle toplanıyor. Yılın üçüncü MGK toplantısının öne çıkan başlıklarından birisi 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın yüz yüze ilk teması öncesi iki ülke ilişkilerine yönelik son gelişmeler değerlendirilecek.

DİYALOG MASADA

  • Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Akdeniz’deki gelişmeler ile yine Mısır ile normalleşme adımları da toplantıda ele alınacak konu başlıkları arasında. Türk ordusunun Libya ve Suriye’deki faaliyetlerinin de masaya yatırılacağı toplantının bir diğer önemli gündemi de İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları ve atılması gereken adımlar masaya yatırılacak. En önemli gündem maddelerinden biri de terörle mücadele olacak.
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