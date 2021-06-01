MGK’da yoğun gündem

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25 maddede görüş birliği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Atina’da görüştüğü Yunan mevkidaşı Dendias ile ortak basın toplantısında ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevreye birçok iş birliği alanında kurumlarımız bir araya gelecek” dedi. Ankara ve Atina Kovid-19 aşılarını karşılıkla tanıma kararı da aldı.