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BALİKESİR

Balıkesir'de deprem meydana geldi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.36'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Depremin derinliği 13.62 kilometre olarak bildirildi.

İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
GÜNDEM
İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
FOTOĞRAF 9
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İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu.
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Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı.
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Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi.
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Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.
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Bina sakini Muammer Erdem, Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var dedi.
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Remzi Özer ise, Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler ifadelerini kullandı.
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İstanbul Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
İstanbul'da dün yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından, Güngören'de bir binada çatlaklar oluştu. Aynı zamanda bir balkonunda çökme yaşanan 4 katlı bina boşaltılarak mühürlendi.


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