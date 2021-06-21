Balıkesir'de deprem meydana geldi

Remzi Özer ise, Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler ifadelerini kullandı.