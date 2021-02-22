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Son dakika haberleri: Kağıthane'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın

Kağıthane'de inşaat şantiyesinde korkutan yangın: Alevler binanın ön cephesini sardı

İstanbul Kağıthane'de inşaat şantiyesinde yalıtım malzemelerinin alev almasıyla yangın çıktı. Yangın nedeniyle alevler binanın ön cephesini sardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

İstanbul'daki yangın, Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

DHA
Henüz belirlenemeyen bir nedenle yalıtım malzemeleri alev aldı.

Edinilen bilgiye göre,

henüz belirlenemeyen bir nedenle yalıtım malzemeleri alev aldı.

Malzemelerin alev aldığını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da işçiler, yanan binadaki arkadaşlarına haber vererek dışarı çıkardı.

DHA
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Alevler kısa sürede binanın ön cephesini kapladı. Binanın ön cephesini saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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