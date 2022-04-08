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Gündem İki ilde FETÖ operasyonu Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İki ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan şüpheliler ile KHK’lar ile ihraç edilmiş eski kamu çalışanları da bulunuyor.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika! İki ilde FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 20 şüpheli yakalandı
Foto/arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve Erzurum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında KHK ile ihraç edilen kamu personelinin de bulunduğu şüphelilerden 20'si yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 1 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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