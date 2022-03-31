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Gündem Mersin merkezli FETÖ operasyonu 12 kişi hakkında yakalama kararı var
MERSİN

Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında yakalama kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haber Merkezi AA
Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında yakalama kararı var
Foto/arşiv

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.

DEAŞ'a şafak operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılıp yedi kişi gözaltına alındı
FOTOĞRAF 16
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.
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Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
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DEAŞ'a şafak operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılıp yedi kişi gözaltına alındı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda özel harekat polislerinin kapılarını koçbaşları ile kırdığı evlerdeki yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

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