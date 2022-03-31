Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında yakalama kararı var

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.
Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu kişiler hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından ekipler, 7 zanlının adreslerine operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşıyla kırıldı.
Gözaltına alınan 7 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a şafak operasyonu: Kapılar koçbaşları ile kırılıp yedi kişi gözaltına alındı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda özel harekat polislerinin kapılarını koçbaşları ile kırdığı evlerdeki yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
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