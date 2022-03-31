Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 12 kişi hakkında yakalama kararı var Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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