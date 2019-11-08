Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Operasyonların hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/8fbYM1G6ft
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/8fbYM1G6ft— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2019