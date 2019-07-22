Son dakika. Listeye iki çizik daha Listeye iki çizik daha Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2019, 11:06 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019, 11:24 AA