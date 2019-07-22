Listeye iki çizik daha

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Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçleri operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

  • Operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.
  • Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

Ayrıca dün Van'da biri gri kategoride yer alan 2 teröristin Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucu ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

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