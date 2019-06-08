Gündem Tuncelide mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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TUNCELİ

Son dakika: Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de mağarada kıstırılan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya operasyonunda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri mağaraya operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri mağaraya operasyon düzenledi.

Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya operasyonunda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Soylu kıstırıldıklarını açıklamıştı

İstanbul Bağcılar'da bugün muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin" diye konuşmuştu.

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