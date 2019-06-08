Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 13 gündür başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda ilişkin açıklamada bulundu.
Harekatından başlangıcından bu yana 43 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Patlayıcı ve sığınaklar imha edildi
Ayrıca operasyonda 53 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Örgüte ait 74 mağara ve sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
FOTOĞRAF 23
Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait iki mağara ve kadın teröristler tarafından kullanıldığı anlaşılan bir sığınak tespit edildi.
Mağaralarda ve sığınakta, 470 adet 12.7 mm. mühimmat, kullanıma hazır durumda 10 EYP düzeneği,
2 çuval EYP için hazırlanmış pil blokları, 34 adet fünye, patlayıcı yapımında kullanılabilecek 4 varil Amonyum Nitrat,
6 el telsizi, 10 gaz maskesi, 48 jelikan (20 litrelik) benzin, güç kaynağı 3 akü, çok sayıda jeneratör kablosu, 2 paratoner,
300 metre bakır tel, 650 metre elektrik kablosu, 1 çanta sıhhiye malzemesi (serum kiti batıcon gazlı bez serum ağrı kesiciler turnike enjeksiyon) ile örgütsel dokümanın yanında çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ayrıca araziye saklanmış olarak 10 kutu (toplam 400 adet) 14.5 mm. doçka mühimmatı ele geçirildi.
Malzemeler METİ Timi tarafından kontrollü patlama ile imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.
Pençe Harekâtı’nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
OYNAT 00:28
Terör yuvaları füzelerle böyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik düzenlenen Pençe Harekâtı devam ediyor. İşte Hakurk'taki terör hedeflerinin füzelerle imha edildiği o anlar.