Gündem Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
DİYARBAKIR

Diyarbakır Lice'de gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçleri, operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Lice kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

PKK hedefleri yerle bir edildi
GÜNDEM
PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK’nın da hedefindeydi
GÜNDEM
PKK’nın da hedefindeydi
Ordu Valiliğinden CHPnin adayına suç duyurusu

Ordu Valiliğinden CHP'nin adayına suç duyurusu
Mağarada kıstırıldılar

Mağarada kıstırıldılar

​İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Operasyon sürüyor.
Liderliğiresmen bıraktı

Liderliği
resmen bıraktı

May'in ​resmi olarak istifa ettiği duyuruldu.
Türkiye'nin en<br>uzunu tamamlandı

Türkiye'nin en
uzunu tamamlandı

​Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.
PKK'ya<br>'pençe' darbesi

PKK'ya
'pençe' darbesi

​13 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
TEM'de<br>'makas' dehşeti

TEM'de
'makas' dehşeti

​Beşiktaş'taki kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bakan Pekcan duyurdu

Bakan Pekcan duyurdu

Kanada ile JETCO mutabakat zaptı imzalandı.
Geleceğin<br>para düzeni

Geleceğin
para düzeni

​Yeni ekonomi dergisi Z Raporu'nun ilk sayısı, raflardaki yerini aldı.
2 bin 600 yıllık<br>köye akın ettiler

2 bin 600 yıllık
köye akın ettiler

'Avrupa'nın en güzel kasabaları' listesinde yer alıyor.
Türkiye'den<br> net hamle

Türkiye'den
net hamle

Doğu Akdeniz'de 9,4 milyar dolarlık enerji oyunu.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Açık düşman<br>yakın tehdit

Açık düşman
yakın tehdit

​ABD yönetimi, F-35 eğitimi için ABD'de bulunan 42 Türk askerini sınır dışı etme kararı aldı.
Ticaret savaşları

Ticaret savaşları

​Korumacılık tehdidi, ekonomik gelişmeleri etkileyen faktörlerin başında geliyor.
26 ile uyarı

26 ile uyarı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
Yüzyıllık<br>rüyada geri sayım

Yüzyıllık
rüyada geri sayım

​Sultan Abdülhamid döneminden beri gündemde olan Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldı.
Son kale düşmeyecek

Son kale düşmeyecek

​İdlib güneyinde 20 bini aşkın muhalif, topraklarını kurtarmak için taarruza kalktı.
Mesut'un nikah şahidi oldu

Mesut'un nikah şahidi oldu

Erdoğan, ünlü futbolcuyu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.