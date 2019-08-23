Gündem Tuncelide terör operasyonu
TUNCELİ

Son dakika: Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, bölgedeki operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi IHA
Operasyona katılan askerler. Fotoğraflar: Arşiv.
Operasyona katılan askerler. Fotoğraflar: Arşiv.

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde amansız bir mücadele veren güvenlik güçleri, bu kez darbeyi Tunceli'de indirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık, "Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

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