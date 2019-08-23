Tunceli'de terör operasyonu

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde amansız bir mücadele veren güvenlik güçleri, bu kez darbeyi Tunceli'de indirdi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'de 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık, "Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadesine yer verdi.