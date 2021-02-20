Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Muğla'da deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin büyüklüğü 4,1
- Paylaşılan verilere göre saat 20.00'de meydana gelen deprem yerin 19,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.
#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 78.13 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 20.02.2021, 20:00:43 TSİ
Enlem : 35.8495 N
Boylam : 27.9943 E
Derinlik : 19.75 km
Detay : https://t.co/1M9bruBPQB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem