Gündem Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
MUĞLA

Son deprem haberleri: Muğla'da deprem mi oldu? Deprem mi oldu?

Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de, 20.00'de saat meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AFAD, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Muğla'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Depremin büyüklüğü 4,1

  • Paylaşılan verilere göre saat 20.00'de meydana gelen deprem yerin 19,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Akdeniz'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.

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