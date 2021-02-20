Son deprem haberleri: Muğla'da deprem mi oldu? Deprem mi oldu? Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Akdeniz'de, 20.00'de saat meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi 20 Şubat 2021, 20:16 Son Güncelleme: 20 Şubat 2021, 20:24 Yeni Şafak