Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Dünya

ABD’de Floyd isyanları: Gösteriler sivil itaatsizliğe dönüştü

ABD’de Afro-Amerikalı George Floyd’un öldürülmesiyle patlak veren gösteriler, sokağa çıkma yasaklarına rağmen hız kesmiyor. Beyaz Saray önündeki gösteriye yüzlerce kişi katılırken, Pentagon başkent Washington’a tedbir için 1600 asker konuşlandırdı. 8 günlük gösterilerde tutuklanan gösterici sayısı 11 bini aştı. En fazla tutuklama 2 bin 700 ile Los Angeles’ta.