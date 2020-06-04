Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.51'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
- Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.51'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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