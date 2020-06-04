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MUĞLA

Sondakika deprem: Muğla'da deprem

Muğla'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 04.51'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklandı. Depremin derinliği 8,77 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.51'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

  • Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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