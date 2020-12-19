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Songül Karlı'dan dolandırıcılık iddiası: Eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye gözaltı

Halk Müziği sanatçısı Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti.

Haber Merkezi DHA
Beş yıllık evliliği tel celsede biten Karlı, eski eşinin borçları yüzünden evine haciz geldiğini söylemişti.
Beş yıllık evliliği tel celsede biten Karlı, eski eşinin borçları yüzünden evine haciz geldiğini söylemişti.

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Serbest bırakıldılar

Gözaltına alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Dün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.

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