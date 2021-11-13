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Sosyal medya fenomenlerine 'dolandırıcılık' operasyonu: Aralarında ünlü isimler de var

İzmir'de, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergi' adı altında vatandaştan para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine operasyon düzenledi. Aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın'ın (27) da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk şüphelilerden 2'si tutuklandı, 14'ü serbest bırakıldı. Dolandırıcıların 6 ay içerisinde 215 vatandaşı yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA İHA
Sosyal medya fenomenlerine dolandırıcılık operasyonu: Aralarında ünlü isimler de var
16 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, ’vergisi’ adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi. 9 Kasım günü önceden belirlenen adreslere İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Malatya ve Mersin ilinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın’ın da bulunduğu 20 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, şüphelilerin suçta kullandıkları 2 adet sahte iddaa kuponu hazırlamaya yarayan cihaz ve kullanılmaya hazır halde boş rulolar halinde iddaa kuponları ve suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda dijital materyal (bilgisayar, cep telefonu, usb bellek, sd-kart vs.) ele geçirildi.

Sahte bahis kuponu görselleri ile kandırmışlar

Öte yandan, sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu ve 16 şüphelinin tutuklandığı operasyon ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, sosyal medyada takipçi sayısı yüksek olan fenomenler aracılığı ile sahte bahis kuponu görselleri ve yüksek meblağlı banka dekontlarını paylaşıp, vatandaşları inandırarak ikna ettikleri, düşük miktarlı ödeme karşılığında şikeli, yüksek oranlı maçlara bahis oynayarak yüksek meblağlarda para kazanılacağı vaadinde bulundukları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin, oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırladıkları ve kazanılan tutarın alınması için müştekilerden “işlem ücreti”, “vergi ücreti” adı altında para talep ettikleri de belirlendi.

215 kişiyi 3 milyon lira dolandırmışlar

Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin, bu yöntemle para yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişilere İçişleri Bakanlığının resmi kurum logosu bulunan yazı ile haciz, banka blokesi uygulanacağını belirtir sahte dilekçe örneği ile tehdit ettikleri, şüphelilerin bu yöntem ile 6 aylık sürede ülkemiz genelinde 215 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdıklarının tespit edildiği bildirildi.

Barankoğlu ve Aydın da aralarında

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk şüphelilerden 2'si tutuklandı. 14 şüpheli serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.


'MÜŞTEKİLERİ TANIMIYORUM'


Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'DOLANDIRICILIĞI BİLSEM ASLA KABUL ETMEZDİM'


Tutuklanan Yeşim Aydın'ın da "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

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