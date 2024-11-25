Sosyal yardımlara AB ayarı

İzmir’de yangında, 5 kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardımları tek elden yönetmek için yasal çalışma başlatılması için AK Parti Grup yönetimiyle temasa geçti. Bakanlık, Avrupa Birliği'nde (AB) uygulanan sosyal yardım politikasını gerek AB yürütülen uyum çerçevesinde gerekse Türkiye'deki yasal prosedürün azaltılması için mercek altına aldı.





TEMEL GELİR YARDIMI

Avrupa ülkelerinde uygulanan 'Temel Gelir Yardımı Sistemi'nin Türkiye'ye adapte edilmesi için yürütülecek çalışmaya göre bakanlık, AK Parti Grup Yönetimi'ne sosyal yardım politikası için bir dizi öneri sunacak. Bu öneriler şöyle:

*Sosyal yardımların tek sistemde toplanarak denetlenmesi sağlanmalı. Sosyal yardımlar bakanlık denetimine tabi olmalı. Yerel yönetimler ve merkezi idare tarafından sağlanan yardımlar da bakanlığın bilgisi dahilinde yapılmalı.

*Türkiye'nin sosyal yardım haritası çıkarılmalı. Sosyal yardımlar bu harita çerçevesinde yapılmalı. Bu sayede haksız yardımın yapılmasının önü alınmalı.

*AB’ye üye ülkelerde olduğu gibi nakdi yardım yerine iş, kira yardımı yerine gececi barınma imkanı getirilmeli. İşi ve maddi durumu geçinmeye yeterli olmayan ebeveyn Aile Bakanlığı tarafından yürütülecek istihdam programları ile iş gücüne kazandırılmalı.

*Bu ailelerin 1-5 yaş grubundaki çocukları varsa, masrafları devlet tarafından karşılanacak şekilde kreşe verilmeli.

*İşi ve kira yardımını kabul etmeyen bireylere yapılan nakdi yardım kesilmeli ve işe teşvik edilmeli. Bu tedbirlere de uyulmaması halinde çocuklar devlet korumasına alınarak, aileyle teması yasa çerçevesinde belirlenmeli.





ÖZEL YETKİLİ DENETİM EKİBİ

Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, söz konusu önlemlerin yasal zemine kavuşması halinde, mevcuttaki uygulamaya oranla daha fazla yetkiye sahip özel ekipler oluşturulacak. Yurt genelinde sosyal ekonomik destek sağlanan aileler daha yakından takip edilecek. Riskli durumları önceden tespit edilerek, duruma erken müdahaleye yönelik çalışmalar yapılarak ne tür önlemler alınacak onlar tespit edilecek. Gerekli koruyucu, önleyici tedbirler ilgili diğer kurumlarla birlikte hayata geçirilecek.





Bütçe için son hafta

TBMM, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin en uzun ayağı olan Plan ve Bütçe Komisyonu safhasını bu haftaki görüşmelerle tamamlayacak. Plan ve Bütçe Komisyon’unda, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, yarın Milli Savunma Bakanlığı’nın, çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, perşembe günü Adalet Bakanlığı’nın, cuma günü de Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi görüşülecek. Böylece komisyonda 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlanacak.





DİSNEY XD KOMİSYONA GELİYOR

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Akran Zorbalığının Araştırılması Alt Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerini dinleyecek. Dijital Mecralar Komisyonu’nda, Disney XD Televizyon Yayıncılık AŞ yetkilileri sunum yapacak. Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, ikinci toplantısında çalışma takvimini belirleyecek.





Dönüşüme hız katacak düzenleme

TBMM Genel Kurulu, bu hafta Köy Kanunu dahil pek çok alanda değişiklik öngören ‘çevre paketini’ görüşecek. AK Parti tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta Bayındırlık Komisyonu'ndan geçen 26 maddelik teklifle; kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılacak. Denetimsiz yerleşme ve yapılaşmanın yol açabileceği zararlarının da önü alınacak. Bu çerçevede, çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre tanınacak. Bu yıl sonundan önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri için 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre verilecek. Teklifte, yapı denetim ve güneş enerji santrallerine ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazların da hızlı dönüşümü sağlanacak. Bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.











