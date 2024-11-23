Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, katıldığı Sosyal Yetimlik Sempozyumu'nda Gazze'deki soykırımı işaret ederek, ''Çocukların hala bombalar altında olması utanç verici'' dedi.

Kalabalıklar İçindeki Yalnız: Sosyal Yetim

Anne babası hayatta olduğu halde iyilik hali sağlanamayan, sevgiye ve şefkate muhtaç olan çocuk, şeklinde tanımlanan sosyal yetimlerin göz ardı edilmesine dikkat çekerek "Ben Burdayım" sloganıyla hareket edildi.









''Çocukların hala bombalar altında olması utanç verici''

Protokol konuşmalarını gerçekleştiren İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Çocukların neşe ile ortalarda dolanması gerekirken, bombalar altında yaşam mücadelesi vermesi şu çağda utanılması gereken bir şey." dedi.

Sempozyuma ev sahipliği yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Mustafa Metin Başbay ise "Sosyal yetimlik meselesine ilişkin farkındalığın artırılması için atılacak her adım geleceğimiz için önemli bir adımdır." diyerek bu ve benzeri çalışmaları destekledi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya

Yetim Vakfı Başkanı Yılmaz: 1 milyar sosyal yetimle aynı gök kubbeyi paylaşıyoruz

Açılış konuşmalarını yapan Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, dünyanın her yerindeki temel haklarından mahrum olan çocuklara değindi.

Yılmaz, "Dünya üzerinde her beş çocuktan biri savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşıyor. 1 milyar çocuk çok boyutlu yoksullukla yüz yüze. 200 milyonu aşkın çocuk çalışmak zorunda. Bir o kadarı sokakların insafına terk edilmiş durumda. Sayıları 80 milyona varan mültecilerin yarısını da yine çocuklar oluşturuyor. Ortalama bir milyar yetim, öksüz, terk edilmiş çocuk ve sosyal yetimle aynı gök kubbeyi paylaşıyoruz. Bu da neredeyse 2,5 milyara varan dünya çocuk nüfusunun %40’ına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklarla kurulması gereken iletişim nasıl olmalı? Sosyal yetimler nasıl tespit edilmeli? Genç intiharlar, çocuk istismarları ve benzeri konulara da değinildi. Çocuklarda madde ve teknoloji bağımlılığı, ebeveyn çocuk arasındaki iletişimsizlik, yalnızlık gibi sorunlar ele alınıp çözüm önerileri sunuldu.

Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ve Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz'ın katıldığı sempozyumda; tarihsel, sosyolojik, hukukî ve dinî açılardan sosyal yetimlik; sosyal yetimliği etkileyen teknolojiyi yanlış kullanma, şiddete maruz kalma, ihmal ve istismar, iletişim problemleri gibi içsel faktörler; savaşlar, göçler, afetler, sosyal çevreler gibi dışsal faktörler gibi başlıklar altında konuşularak sonuçlar çıkarıldı.





Yetim Vakfı hizmet alanı

Türkiye ve dünya üzerinde yetim çocukların sevgi ve şefkatle, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içerisinde büyüyüp gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında kurulan Yetim Vakfı; yetim, öksüz ve sosyal yetim çocuklara ayni, nakdi ve psikososyal destek veriyor.

"Sosyal Yetim" kavramının sıkça altını çizen vakıf, kurulduğu günden bu yana maddi yardımların yanı sıra yaptığı akademik toplantılarla çözümler bulmaya gayret ediyor.















