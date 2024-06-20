Yetim Vakfı Kurban Bayramı'nda 24 ülkeye ulaştı

Dünyanın dört bir yanındaki öksüz, yetim, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım elini uzatan Yetim Vakfı, bu bayram da sofraları şenlendirmeye devam etti. Ayrıca yine hayırseverlerin destekleriyle 19 ülkede bayramlık kıyafetler dağıtılarak 10.145 çocuğun bayram sevincine ortak olundu.

Bu bayram da kıtalar aşıldı

Yetim Vakfı, bu yıl kurban çalışmalarını yürüttüğü Filistin, Lübnan, İran, Suriye, Yemen, Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Kenya, Mali, Moritanya, Somali, Sri Lanka, Sudan, Togo, Zimbabve, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Nepal, Pakistan, Sri Lanka ve Türkiye olmak üzere 24 ülkeye ekiplerini bayramdan hemen önce gönderdi. Hassasiyetle yürütülen hazırlıklar sonrasında bayramın birinci gününden itibaren kesimler gerçekleştirilmeye başlandı. 8.673 hisse kesilerek 493.713 yetim, öksüz ve sosyal yetim ailelere, yetimhane, yetim yerleşkeleri ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bayramlık sevinci

Yetim Vakfı 19 farklı ülkede 10.145 çocuğa bayramlıklarını ulaştırdı. Hayırseverlerin bağışlarıyla Arakan, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Gazze, İran, Lübnan, Lübnan-Filistin Mülteci Kampı, Mali, Nepal, Sudan, Somali, Sri Lanka, Togo, Tunus, Ukrayna, Yemen ve Türkiye'de bayramlık kıyafet hediyeleriyle çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.





Gazze'ye destek

Yetim Vakfı Gazze'de zulüm gören Filistinli kardeşlerini unutmadı. Kuşatma altındaki Gazze'nin dışında kesilen 776 hisselik kurban 3 ay içerisinde bölgeye 2 yıl kullanma süreli konserve et olarak ulaştırılacak. Kurbanlık bağışların yanı sıra 300 Gazzeli çocuk bayramlık kıyafetlerine kavuştu.

Geçen sene neler yapıldı?

Yetim Vakfı 2023 yılı Kurban Bayramı Faaliyetleri kapsamında vekâletini aldığı 6 bin 962 hisseyi, Türkiye başta olmak üzere 20 ülkede 413 bin 769 kişiye ulaştırmıştı. Kurban yardımlarının haricinde 18 ülkede 6 bin 630 yetim çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek onların bayram sevinçlerini paylaşmıştı.

Ayrıca Yetim Vakfı, destekleriyle tamamlanan Kenya Yetimhane Tamir Projesi kapsamında, üç ayrı yetimhanede 191 çocuk hamisine kavuşmuştu. Yetim Vakfı bu proje ile birlikte Mama Rehema Yetimhanesi’nde 90, Mama Dhahabu Yetimhanesi’nde 86 ve Abu Hanife Yetimhanesi’nde 15 çocuğun gelecek umutlarını yeşertmişti.







