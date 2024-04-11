Yetim Vakfı bu Ramazan 23 ülkede kalplere dokundu

Dünyanın dört bir yanında yetim, öksüz ve sosyal yetim çocuklara yardım elini uzatan Yetim Vakfı, “Bu Ramazan Kalbine Dokun” sloganıyla yola çıkarak bu yıl da savaş, yoksulluk ve doğal afet gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda faaliyet gösterdi. Ülkemizle birlikte Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Hindistan, Irak, İran, Lübnan (Filistin Mülteci Kampları), Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus ve Yemen olmak üzere toplam 23 ülkeye ulaşıldı.

Ramazan’ın bereketini sevgi ve şefkat bekleyen çocuklarla birlikte paylaşan Yetim Vakfı hayırsever bağışçılar ile yetim çocuklar arasında bir iyilik köprüsü kurdu. Dağıtılan kumanyalardan toplamda 97.845 kişi, çocuk paketlerinden 57.360 kişi faydalandı. Ramazan boyunca 78.678 kişinin faydalandığı iftar sofraları kurulurken 5.000 kişinin faydalandığı sahur paketleri dağıtıldı. 1.170 kişi Ramazan karşılama paketinden faydalanırken 18.702 çocuk bayramlık hediyeleriyle, 1.521 çocuk bayram harçlığı ile sevindi. Hayırseverlerin destekleriyle 14.825 kişi zekâttan, 8.970 kişi fitreden ve 10.400 kişi adak, akika ve şükür kurbanlarından, 5.650 kişi ev tekstil ürünlerinden yararlandı.

1812 YETİME HÂMİ BULUNDU

Yetim Vakfı hayırseverlerin ayda 600₺ ile destek verdikleri sponsorluk destek sistemiyle 23 farklı ülkede 1812 yeni yetim çocuğa sponsor olarak toplam 12.000 yetim hamiliğine ulaştı.

GAZZE’YE UMUT

Yetim Vakfı, Gazze’de devam eden soykırım uygulamaları nedeniyle zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklara Ramazan ayında da desteğine devam etti. Ramazan ayı boyunca Filistin’de 3.008 kumanya dağıtan vakıf toplamda 63.720 iftar sofrası kurdu. 1.045 kişi zekât desteğinden istifade ederken 500 çocuğa buruk da olsa bayramlık sevinci yaşatıldı.

GELENEKLER YAŞATILDI

Çocuklarla teravih namazında camilerde buluşan Yetim Vakfı gönüllüleri, onlara hediyeler ve harçlıklar dağıttı. Çocukların Ramazan sevincini tadabilmeleri için, kadim bir gelenek olan “Arife Çiçeği” adeti yaşatıldı.

“FİLİSTİN’DE ÇOCUK OLMAK”

Her yıl 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde çocuklara dair raporlar yayınlayan Yetim Vakfı, bu sene 7 Ekim’den bu yana Filistin’de devam eden soykırıma dikkat çekmek ve bu soykırımın doğru bir şekilde kayıtlara geçmesine katkıda bulunmak adına “Filistin’de Çocuk Olmak” başlıklı raporunu hazırladı. Rapor, İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırımların, yıkımların ve vahşetin çocuklar üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.

15 RAMAZAN DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

2017 yılında Ramazan’ın 15. Gününde kurulan Yetim Vakfı bu yıl da 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’ne dikkat çekti. Bu yıl 11. Kez idrak edilen Dünya Yetimler Günü’ne ilişkin basın açıklamasını yönetim kurulu başkanı Murat Yılmaz yaptı.

Sözlerine “Dünya Yetimler gününün hepimize hatırlattığı bir şey var. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, bu çocukların ruhsal hayatlarında çok önemli rol oynayan sevginin, şefkatin, güvenin temininden hepimiz sorumluyuz.” Diyerek başlayan Yılmaz, dünya üzerinde yaşayan 1 milyar çocuğun; yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde olup çok boyutlu yoksulluk içerisinde bulunmasından bahsetti.

Hayırseverler vakfın web sayfası (yetimvakfi.org.tr) üzerinden faaliyetlerini takip edebilir, bağış yapabilir ve gönüllü olabilirler.



