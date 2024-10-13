Soykırım son bulmalı

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, "Dünyanın gözü önünde işlenen soykırımın son bulmasını tüm kalbimle diliyorum" dedi. Afyon'da düzenlenen 'Filistin' temalı kısa film festivalinde konuşan Koçyiğit, kadına ve çocuğa şiddete de en ağır cezaların uygulanmasını istedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin düzenlediği "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin onur ödülü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'e verildi. ‘Türk Sineması Onur Ödülü’nü alan Koçyiğit yaptığı konuşmada Filistin’de yaşanan soykırıma ve kadın cinayetlerine dikkati çekti. Koçyiğit, “Yıllardır sonu gelmeyen kadına, çocuğa yapılan şiddet, ne yazık ki son günlerde de içimizi acıtmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden tüm kadınların ve çocukların önünde saygıyla eğiliyorum desem yetmez biliyorum. Kaybettiğimiz canlar için hepinizi saygıyla eğilmeye davet ediyorum. Hepimizin dileği, bu şiddeti uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılsın diyorum. Bu sene festivalin teması Filistin. Bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yaşanıyor. Bunun son bulmasını bütün kalbimle diliyorum” dedi.
20 film finale kaldı
- Festivale 109 ülkeden 2009 başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 20 film finale kaldı. Yarışmalar kapsamında Saeid Asadi ve Mehdi Boroumand "And Next Year When Spring" filmiyle birinci, "The Premiere" ile Toma Waszarow ikinci, Mehmet Ali Poyraz ise "Yaren" filmiyle üçüncü oldu. Afyonka-rahisar'daki yarışmacılara verilen "Büyük Taarruz Özel Ödülü: Onurlu Kurşun" ise "Miralay Reşat Çiğiltepe" belgeseliyle Afra Nur Arslantaş ve Ertuğrul Eren Karakaya’nın oldu.