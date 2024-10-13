Soykırım son bulmalı

Gazze'de soykırım yapan Siyonist askerlere ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrasında tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, 7 Ekim'in yıl dönümünde Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi gündemdeki yerini koruyor. Tabandan gelen tepkiler üzerine dün bir açıklama yapan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer "keşke o açılış olmasaydı" dedi. Katmer aynı açıklamada, Burger King açılışına katılan ilçe belediye başkanlarına "arkadaşlarımızın arkasındayız" diyerek sahip çıktı ve yapılan eleştirelere, Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizeleriyle yanıt verdi. Katmer'in "soysuz" göndermesi kamuoyunda yeni tepkilere neden oldu. İstifa etmesi yönünde çağrılar yapılan Katmer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de belirterek, "Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum" dedi.