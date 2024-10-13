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Soykırım son bulmalı

Soykırım son bulmalı

04:0013/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, "Dünyanın gözü önünde işlenen soykırımın son bulmasını tüm kalbimle diliyorum" dedi. Afyon'da düzenlenen 'Filistin' temalı kısa film festivalinde konuşan Koçyiğit, kadına ve çocuğa şiddete de en ağır cezaların uygulanmasını istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’nin düzenlediği "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu. Festivalin onur ödülü Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından Yeşilçam’ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'e verildi. ‘Türk Sineması Onur Ödülü’nü alan Koçyiğit yaptığı konuşmada Filistin’de yaşanan soykırıma ve kadın cinayetlerine dikkati çekti. Koçyiğit, “Yıllardır sonu gelmeyen kadına, çocuğa yapılan şiddet, ne yazık ki son günlerde de içimizi acıtmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden tüm kadınların ve çocukların önünde saygıyla eğiliyorum desem yetmez biliyorum. Kaybettiğimiz canlar için hepinizi saygıyla eğilmeye davet ediyorum. Hepimizin dileği, bu şiddeti uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılsın diyorum. Bu sene festivalin teması Filistin. Bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yaşanıyor. Bunun son bulmasını bütün kalbimle diliyorum” dedi.


20 film finale kaldı

  • Festivale 109 ülkeden 2009 başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 20 film finale kaldı. Yarışmalar kapsamında Saeid Asadi ve Mehdi Boroumand "And Next Year When Spring" filmiyle birinci, "The Premiere" ile Toma Waszarow ikinci, Mehmet Ali Poyraz ise "Yaren" filmiyle üçüncü oldu. Afyonka-rahisar'daki yarışmacılara verilen "Büyük Taarruz Özel Ödülü: Onurlu Kurşun" ise "Miralay Reşat Çiğiltepe" belgeseliyle Afra Nur Arslantaş ve Ertuğrul Eren Karakaya’nın oldu.


Burger King açılışını eleştirenlere 'soysuz' diyen AK Parti Rize İl Başkanı'ndan geri adım: "Solculara dedim"

Gazze'de soykırım yapan Siyonist askerlere ücretsiz menü hizmeti vermesi sonrasında tüm dünyada boykot edilen Amerikan menşeli Burger King'in, 7 Ekim'in yıl dönümünde Rize'de şube açması ve kurdeleleri AK Partili isimlerin kesmesi gündemdeki yerini koruyor. Tabandan gelen tepkiler üzerine dün bir açıklama yapan AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer "keşke o açılış olmasaydı" dedi. Katmer aynı açıklamada, Burger King açılışına katılan ilçe belediye başkanlarına "arkadaşlarımızın arkasındayız" diyerek sahip çıktı ve yapılan eleştirelere, Mehmet Akif Ersoy'un "üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam" dizeleriyle yanıt verdi. Katmer'in "soysuz" göndermesi kamuoyunda yeni tepkilere neden oldu. İstifa etmesi yönünde çağrılar yapılan Katmer, bugün yeni bir açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de belirterek, "Bazı sol muhalif gruplar ömürlerinde Filistin’e hiç sahip çıkmadılar. Ak Parti’yi eleştiriyorlar. Ben tepkimi bu iki yüzlü insanlara koydum" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz soykırım için İsrail'e desteğini sürdürecek: Biz silah sağladık ve fazlasını sağlamaya devam edeceğiz

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Gazze’de katliam bir yılı aşkın süreden bu yana devam ederken Siyonist İsrail insanlık suçu işlemekten de çekinmiyor. Terör devleti İsrail'in Avrupa'daki en büyük destekçisi Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, 7 Ekim'in yıl dönümü için Federal Meclis’te düzenlenen oturumda, Siyonist İsrail'e silah sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Alman hükümetinin İsrail'e silah sağlamama kararı almadığını belirten Scholz, “Biz silahlar sağladık ve daha fazlasını sağlamaya devam edeceğiz. Federal hükümetin tutumu budur” ifadelerini kullandı.


#Hülya Koçyiğit
#filistin
#israil
#soykırım

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