Soykırım son bulmalı

Festivale 109 ülkeden 2009 başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 20 film finale kaldı. Yarışmalar kapsamında Saeid Asadi ve Mehdi Boroumand "And Next Year When Spring" filmiyle birinci, "The Premiere" ile Toma Waszarow ikinci, Mehmet Ali Poyraz ise "Yaren" filmiyle üçüncü oldu. Afyonka-rahisar'daki yarışmacılara verilen "Büyük Taarruz Özel Ödülü: Onurlu Kurşun" ise "Miralay Reşat Çiğiltepe" belgeseliyle Afra Nur Arslantaş ve Ertuğrul Eren Karakaya’nın oldu.