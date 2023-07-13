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SP Grubu’ndan yanlış önerge

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin, Saadet çatısı altında birleşerek oluşturdukları Meclis grubu dün ilk kez toplandı.

Uğur Duyan
04:00 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi dün ilk kez toplandı

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi dün ilk kez toplandı

Gelecek Partili isimlerin katılımından sonra kurulan SP Meclis Grubu’nun, TBMM Genel Kurulu’na görüşülmek üzere verdiği ilk önerge Meclis Başkanlık Divanı’nda küçük çaplı kriz çıkardı. Meclis Genel Kurul gündeminde Başkanlık Divanı’na KHK’lılar hakkında önerge sunacağını duyuran SP Meclis Grubu, yanlış önergeyi verdi.

BUGÜN TEKRAR SUNULACAK

Katip üye, sunulan önergenin konusunun ‘fahiş artışlar’ olduğunu açıklayınca Gelecek Partisi’nden SP’ye geçen Serap Yazıcı Özbudun, itiraz ederek, “Hayır, bir yanlışlık var; benim verdiğim önerge bu değil” dedi. İtiraz üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, SP’nin grup önerisini yarın (bugün) sunmak üzere geri çektiğini duyurdu. Özbudun, CHP listelerinden vekil seçilmeden önce KHK’ların aileleri ile birlikte ‘sivil ölüme’ mahkum edildiğini iddia ederek, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde KHK’lılarla ilgili hukuki sürecin yeniden işleyeceğini kaydetmişti.



#Saadet Partisi
#Siyaset
#Gelecek Partisi
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