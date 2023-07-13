SP Grubu’ndan yanlış önerge

Katip üye, sunulan önergenin konusunun ‘fahiş artışlar’ olduğunu açıklayınca Gelecek Partisi’nden SP’ye geçen Serap Yazıcı Özbudun, itiraz ederek, “Hayır, bir yanlışlık var; benim verdiğim önerge bu değil” dedi. İtiraz üzerine Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, SP’nin grup önerisini yarın (bugün) sunmak üzere geri çektiğini duyurdu. Özbudun, CHP listelerinden vekil seçilmeden önce KHK’ların aileleri ile birlikte ‘sivil ölüme’ mahkum edildiğini iddia ederek, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde KHK’lılarla ilgili hukuki sürecin yeniden işleyeceğini kaydetmişti.