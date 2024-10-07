Sporcuya su bile yok!

CHP'ye geçen Gölbaşı Belediyesi için Gölbaşı Spor Kulübü Müdürü Musa Albut, belediyenin el değiştirmesinden sonra kulüp olarak çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti. Albut, “40 yıllık bir kulübüz, daha önce hiçbir dönemde böyle bir sıkıntı yaşanmamıştı. Mevcut başkan kulübe gelen çocukların içtiği bardak suyu dahi kesti. Yönetimi usulsüz şekilde devretmemizi istediler, kabul etmeyince 240 futbolcumuzu yüz üstü bıraktılar” dedi.