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Sporcuya su bile yok!

Sporcuya su bile yok!

Oğuzhan Ürüşan
04:007/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Başkent Ankara’da Gölbaşı Belediyesi’nin yerel seçimlerde MHP’den CHP’ye geçmesi ilçedeki spor kulübünü vurdu.

CHP'ye geçen Gölbaşı Belediyesi için Gölbaşı Spor Kulübü Müdürü Musa Albut, belediyenin el değiştirmesinden sonra kulüp olarak çok sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti. Albut, “40 yıllık bir kulübüz, daha önce hiçbir dönemde böyle bir sıkıntı yaşanmamıştı. Mevcut başkan kulübe gelen çocukların içtiği bardak suyu dahi kesti. Yönetimi usulsüz şekilde devretmemizi istediler, kabul etmeyince 240 futbolcumuzu yüz üstü bıraktılar” dedi.


İLETTİK AMA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Sorunu ilgili belediye başkan yardımcısına söylediklerini, başkana da ilettiklerini kaydeden Albut, şunları kaydetti: “Sahada top oynarlarken de belediye başkan yardımcısına gösterdim, ‘suyunu kestiğiniz çocuklar bunlar dedim. Ona bile aldırış etmediler."




#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#mansur yavaş
#spor
#hizmet

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