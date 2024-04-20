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Süleymancıların hedefi haline gelen Denizolgun: Bakanlıkta tehdit edildim

Süleymancılar cemaatinin manevi önderi Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun, bakanlık ziyareti sırasında cemaat tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Denizolgun cemaatin şimdiki lideri Alihan Kuriş'i kastederek "Kurişiilik dünyanın en büyük terör örgütlerindendir" ifadelerini kullandı.

15:10 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:30 - 20/04/2024 Cumartesi
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Fatih Süleyman Denizolgun
Fatih Süleyman Denizolgun
Süleyman
Efendi cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın büyük torunu
Mehmet Beyazıt Denizolgun
'un oğlu eski AK Parti İstanbul milletvekili
Fatih Süleyman Denizolgun
görüşmeye gittiği bir bakanlıkta, bakan yardımcısının koruması tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

"Bakanlıkta parmak sallayarak tehdit etti: Cemaat yazılarından çok rahatsız"


Bir süredir Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş hakkında açıklamalar yapan Fatih Süleyman Denizolgun, kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü kişinin adını vermedi ancak fotoğrafını paylaştı. Korumanın kendisine parmak sallayarak, ‘Cemaat, yazılarından çok rahatsız, ona göre’ dediğini sosyal medya hesabından paylaştı.



Denizolgun paylaşımında şunları yazdı:

“İsmini vermek istemediğim bir bakanlığımızın, yine ismini vermek istemediğim bir bakan yardımcımızın koruma ekibinden biri; bakanlığın içinde; görüşmem bittikten sonra; "Cemaat, yazılarından çok rahatsız, ona göre" diyerek ve parmak sallayarak tehdit etmiştir.


"Kurişiilik tarihte gelmiş geçmiş en büyük suç ve terör örgütlerinden biri"


Kurişiilik; Dünyanın en büyük kötülük merkezi haline gelmiş olup, tarihte gelmiş, geçmiş; en büyük suç ve terör örgütlerin en başındaki yapıdır. Bakanlıklarımız, Tüm Bürokrasi ve Tüm Yargının içerisine sızan, çok tehlikeli bir yapı haline gelmiştir. Aşağıda; ilgili kişinin resmi bulunmaktadır.


Başta Cumhurbaşkanlığımızın; İstihbarat ve Emniyet Teşkilatlarımızın, Tüm Bakanlıklarımızın, Tüm Başsavcılarımızın ve Tüm Dünya Kamuoyunun, Tüm İnsanlığın; Saygı ve Selamlarımla Bilgilerine arz ederim.”




#Süleymancılar
#Fatih Süleyman Denizolgun
#Alihan Kuriş
23 dakika önce
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