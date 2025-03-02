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Sultanbeyli belediyesi Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Sultanbeyli belediyesi Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

12:182/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sultanbeyli Belediyesi'nden Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı
Sultanbeyli Belediyesi'nden Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapacaklarını, iftar ve sahura özel günlük yardımların ulaştırılacağını söyledi.

Sultanbeyli Belediyesi’ne bağlı Marifet Mutfağı’nda hazırlanan sıcak yemekler, günlük olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kimsesiz, yaşlılığa bağlı nedenlerle bakıma muhtaç olan, ihtiyaç sahibi aileler Ramazan ayında da yalnız bırakılmayacak.



İftar yemeği olarak; çorba, ana yemek, salata, tatlı, hurma, ekmek ve içecek verilecek. Sahurda ise; peynir, zeytin, tereyağı, bal, yumurta, hurma, kayısı, kuru üzüm, ekmek ve içeceklerden oluşan kahvaltı seti ulaştırılacak.



#Ramazan
#Sultanbeyli
#yemek

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