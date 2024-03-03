Sultangazi'de hayır yemeğine silahlı saldırı: İki zanlı gözaltında

Saldırı, Gazi Mahallesi Cemevi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek hayır yemeği verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredekiler, ateş eden saldırganlara müdahale etti. Saldırıda yemeğe katılanlardan yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, çevredekiler tarafından yakalanan saldırganlardan birini gözaltına alırken, sokakta diğer kişinin peşine düştü. Polisin kovaladığı saldırgan bu sırada polise ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı. Devam eden çalışmalarda; olayda kullanılan plakasız motosikletin sahibi olduğu tespit edilen E.A. (17) isimli şahıs da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet, kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edilecek.