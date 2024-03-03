Sultangazi'de hayır yemeğine silahlı saldırı: İki zanlı gözaltında

Olayı gerçekleştiren şüpheli M.S.B. (27) ve B.K. (17) isimli şahısların yapılan sorgulamasında "görevi yaptırmamak için direnme, yağma, TCK 188, hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, ayrıca M.S.B. isimli şahsın "yağma, hırsızlık, narkotik madde, güveni kötüye kıllanma" gibi suçlardan 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.