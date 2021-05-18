Gündem Operasyonu Soylu açıklamıştı Suriye açıklarında ele geçirilen 15 ton esrar Mersine getirildi
MERSİN

Operasyonu Soylu açıklamıştı: Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar Mersin'e getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini ve 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyonda ele geçirilen esrar, Mersin’e getirildi.

Haber Merkezi DHA
Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar Mersine getirildi
Ele geçirilen 1,5 ton esrar sergilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu.

DHA

Bakan Soylu, paylaşımında, “Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun” ifadelerini kullandı.

Ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına getirildi.
Ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına getirildi.

Bakan Soylu 'büyük bir başarıya imza atıldı' deyip duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi
GÜNDEM
Bakan Soylu 'büyük bir başarıya imza atıldı' deyip duyurdu: 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi

Ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına getirildi. Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.

Abone Ol Google News
Ekolojik dengeyi bozuyor

Ekolojik dengeyi bozuyor

​Üsküdar'da denizin dibi araç lastiği doldu.
Türkiyenin Koruma Gücüönerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoydan Akdenizdeki uyuşturucu operasyonu açıklaması: Bizim için ilk değil

Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bir tarihi yok ettiler

Bir tarihi yok ettiler

​Binlerce yıllık mağaranın resimleri definecilerin hedefi oldu.

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

'Süper meyve' Karadeniz'e yayılıyor

"Koronavirüse yakalanan birçok hasta talep etti​"
İsrail'den yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.
Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.