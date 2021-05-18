Operasyonu Soylu açıklamıştı: Suriye açıklarında ele geçirilen 1.5 ton esrar Mersin'e getirildi

Ekonomi

20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacağını duyurdu. Belediye, ihalenin 2 Haziran'da 'açık teklif usulü' olacağı belirtildi.