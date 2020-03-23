Suriyeli 100 doktordan Sağlık Bakanlığına açık çağrı: Virüsle mücadelede görev talep ediyoruz

Suriyeli doktorların temsilcisi Dr. Mustafa Lulik, “2011 yılından bu yana Türk kardeşlerimiz bizlere misafirperverlik gösterdiler. Bizler de bu iyiliklerine karşılık olarak Türk topraklarında yaşayan tüm insanlara yardım etmek istiyoruz" dedi.

Gaziantep’te yaşayan Suriyeli 100 doktorun temsilcileri ile Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) Başkanı Arif Kurt Gaziantep Valisi Davut Gül ile görüştü.

Hiçbir beklentimiz yok

Suriyeli 100 doktorun temsilcileri, korona virüse karşı verilen mücadelede maddi veya manevi karşılık beklemeksizin Türkiye’ye destek olmak istediklerini belirtti. Suriyeli doktorlar, ilgili kurumların kendilerine görev vermelerini talep etti.

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İhtiyaç halinde görev verilecek

Vali Gül ise, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde kendilerine görev vereceklerini söyledi.

OYNAT 00:46 Tüm Türkiye sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesine destek için alkış tuttu Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü'ne (Kovid-19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlar tarafından unutulmadı. Salgın nedeniyle sokağa çıkmayan halk 21.00'da balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bazı vatandaşlar dairelerinin ışığını söndürüp açarken bazı vatandaşlarda ıslık çaldı. BiP'te paylaş

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2011'den bu yana siz yardım ediyorsunuz sıra bizde

100 Suriyeli doktoru temsilen Vali Gül ile görüşen Suriyeli doktorların temsil, Dr. Mustafa Lulik, “2011 yılından bu yana Türk kardeşlerimiz bizlere ellerinden gelen yardımı ve misafirperverliği gösterdiler. Bizler de bu iyiliklerine karşılık olarak Türk topraklarında yaşayan tüm insanlara yardım etmek istiyoruz.

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'Elimizden gelen ne varsa hazırız'

Covit-19 virüsüne karşı Türk meslektaşlarımızla bu mücadelede sonuna kadar birlikte olmak istiyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapmak istiyoruz. Gaziantep’teki Suriyeli doktorlar olarak bu konuda sayın valimiz başta olmak üzere Gaziantep Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlık Bakanlığımızın bizlere görev vermesini istiyoruz. Bu görev için de asla maddi ve manevi bir beklentimiz yok” ifadelerini kullandı.



