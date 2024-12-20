Suriye'nin birliğe ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Erdoğan, D-8'in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad etti. Yaklaşık çeyrek asırlık geçmişe sahip D-8'in kuruluş felsefesinde yer alan barış, diyalog, iş birliği, adalet ve eşitlik kavramlarının öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.”





KARARLARIMIZ SORUNLARI ÇÖZSÜN

“Gelinen noktada sadece siyasi sistemin değil, temelleri İkinci Dünya Savaşı sonrasında atılan ekonomik nizamın da ciddi sarsıntılar geçirdiğini görüyoruz. Küresel iktisadi kurumlar cari gerçeklere ya uyum sağlayamıyor ya da ihtiyaç duyulan desteği vermekte zorlanıyor. Böylesine hassas bir dönemde gerçekleştirdiğimiz zirvemizde alacağımız kararların, sorunların çözümünde bize rehberlik etmesini ümit ediyorum.”





ÖNCELİĞİMİZ HALKIN ÇIKARI

Bölgede ve dünyada önemli hadiselerin yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmeleri Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyorum. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var.”





BEKLENTİMİZ TERÖRSÜZ SURİYE

“Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. D-8 üyeleri olarak bu zorlu mücadelelerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum.”





Kahire'de liderlerle ikili diplomasi

Mesud Pezeşkiyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında D-8 ülkeleri liderleriyle ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde Suriye konusunda Türkiye'nin, istikrarın ve güvenin hakim olduğu, terörün kökünün kazındığı, sığınmacıların gönüllü ve onurlu bir biçimde ülkelerine döndüğü bir Suriye'yi görmek istediğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.





İRAN'LA 30, MISIR'LA 15 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Erdoğan, Kahire'de İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmesinde, Türkiye ile İran ilişkilerinin bölge istikrarının temelini oluşturduğunu, iki ülkenin 30 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için fırsatları olduğunu, ilişkileri geliştirerek bunun gerçekleştirilebi-leceğini belirttiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesinde ise, Türkiye'nin, tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayi, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşmede, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını kaydetti.





Hoş geldin Azerbaycan

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı’na üye olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı'nda Azerbaycan'ın, bu teşkilata oybirliğiyle üye kabul edildiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu konuya değindi. D-8 Teşkilatı’nın büyütmek suretiyle etki alanını geliştirmek için yeni üye ve ortaklara kapılarının açık olması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bu noktada Endonezya Cumhurbaşkanımızın talebini ben de aynen paylaşıyorum. Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün hamdolsun dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize ‘Hoş geldiniz’' diyorum” dedi.





İsrail tecrit edilmeli

D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum'da konuşan Erdoğan, İsrail’in yayılmacı politikalarına dikkat çekti. “İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs-i Şerif, Yahudileştirme politikalarıyla ezilmektedir” vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Lübnan ise İsrail saldırılarının hem fiziki tahribatı hem de siyasi ve sosyal etkileri nedeniyle ilave zorluklarla karşı karşıyadır. İsrail yönetimi Amerika’nın aleni birçok Batılı ülkelerin de dolaylı desteğinden cesaret alarak saldırılarını genişleterek sürdürüyor. Lübnan’dan Suriye de İsrail yayılmacılığının hedefi oldu. İsrail’in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil Suriye’nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz.”





İSLAM ÜLKELERİ ÖNCÜ OLMALI

“Suriye’nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden bu hukuksuzluklara D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. İslam ülkeleri olarak İsrail’e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. Her şeyden önce İsrail’e silah ambargosu uygulanması, İsrail’le ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok mühimdir. Silah satışının durdurulması girişimimize aralarında Güvenlik Konseyi’nin daimi iki üyesinin de bulunduğu 52 ülke ve 2 uluslararası teşkilat destek vermiştir.”





ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYALIM

“Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve Türkiye olarak bizim de müdahillik başvurumuzu yaptığımız davaya D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz. Kısa vadede Gazze’de kalıcı ateşkes ulaşmak her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Uzun soluklu hedefimiz ise iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır.”





KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLALIM

“Ateşkesin sağlanması konusunda Katar ve Mısır’ın sürdürdüğü müzakere güçlü destek vererek bir an evvel neticeye ulaşmalıyız. Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır. Lübnan’ın içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde hep birlikte kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Filistin’de olduğu gibi Lübnan’da da siyasi dağınıklığın devam etmesine izin vermemeliyiz.”





ÇOK ÇABA HARCAMALIYIZ

“Filistin’in, Lübnan’ın ve Suriye’nin iç barışının sağlanması için yeni dinamiklerin geliştirilmesine öncülük etmeliyiz. Bölge ülkelerinin birbirlerinin içişlerine karışmadan kendi aralarında güçlü bir dayanışma içine girmesi şüphesiz büyük önem taşıyor. Bu çerçevede bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız.”





ŞERIF’LE GÖRÜŞTÜ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire’de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan’ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.



