Erdoğan'dan D-8 Zirvesi'nde İsrail için ambargo çağrısı: "Uluslararası tecrit uygulanmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:





Gazze'de ateşkes vurgusu

"Gazze'nin yıllardır maruz kaldığı saldırılar katlanılmaz boyutta. Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır. İslam ülkeleri olarak İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmeliyiz. İsrail'e silah ambargosu uygulanması, ticaretin sonlandırılması ve uluslararası alanda tecrit edilmesi çok önemlidir."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nde.





"İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor"

"Lübnan'dan sonra Suriye de İsrail'in hedefi oldu. İsrail Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor. Suriye'nin ve bölgemizin istikrarını tehdit eden hukuksuzluklara, D-8 olarak çok daha güçlü tepki vermemiz gerektiğine inanıyorum. İsrail'in Golan tepelerinde yasa dışı yerleşimlerini genişletmesi dahil, Suriye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan adımlarını görüyoruz. Lübnan'da ateşkesin tesisi ve Suriye'de Esed rejiminin çökmesi, ümit ediyorum daha olumlu bir dönemin başlangıcı olacaktır."





D-8 üyesi ülkelere çağrı

"Bölgemizde adil ve kalıcı bir barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak hep birlikte daha fazla çaba harcamalıyız. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya, D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz."















