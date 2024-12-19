Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 ülkelerine çağrı: "Suriye'nin ayağa kaldırılmaya ihtiyacı var"

"Türkiye olarak gençlerin ekonomiye iştirakını savunuyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma

ancak gençlerin katkısıyla olur.

KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek