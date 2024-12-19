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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 ülkelerine çağrı: "Suriye'nin ayağa kaldırılmaya ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 ülkelerine çağrı: "Suriye'nin ayağa kaldırılmaya ihtiyacı var"

Semih Kara
13:2519/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'deki D-8 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'deki D-8 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’na katıldı. Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. Konuşma sırasında Azerbaycan'ın D-8 üyeliğine de değinen Erdoğan, "Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasından sonra daha da güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

D-8 üyesi ülkeler, zirveye katılmak için Kahire'ye geldi.

"Sürdürülebilir kalkınma gençlerin katkısıyla olur"

"Türkiye olarak gençlerin ekonomiye iştirakını savunuyoruz.
Sürdürülebilir kalkınma
ancak gençlerin katkısıyla olur.
KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek
küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 ülkelerine çağrı: "Suriye'nin ayağa kaldırılmaya ihtiyacı var"
Gündem / Politika
19 Aralık, Perşembe

"Azerbaycan'la daha güçlüyüz"

Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasından sonra daha da güçlüyüz. Kardeş ülkeye teşekkür ediyoruz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.


Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nde konuştu.

"Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Bölgemizde ve dünyada önemli hadiseler cereyan ediyor.
Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en temel beklentimiz. Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz.
Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların sulh içinde yaşaması en temelli beklentimizdir.
Suriye halkının birliğe ve savaş yorgunu ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyacı var. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum.

D-8 ülkeleri, aile fotoğrafı çektirdi.

"Sorumluluklar yerine getirilmiyor"

Küresel barışa ihtiyacımız var.
Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor."

YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 ülkelerine çağrı: "Suriye'nin ayağa kaldırılmaya ihtiyacı var"
Gündem / Politika
19 Aralık, Perşembe

#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#D-8

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