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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Sisi ve Pezeşkiyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Sisi ve Pezeşkiyan ile bir araya geldi

Semih Bozkuş
19:1219/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen D-8 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın,
Mısır'ın başkenti Kahire
'de düzenlenen
D-8 Zirvesi
kapsamında diplomasi görüşmeleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki iş birlikleri geliştirilecek

Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü.

"Türkiye'nin desteği sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini,
Suriye
’nin siyasi birliği ve
toprak bütünlüğü
nün önemli olduğunu, Suriye’nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için
Türkiye
’nin desteğinin süreceğini belirtti.

Gazze için Türkiye-Mısır dayanışmasına vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire'de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Sisi'nin ardından Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.


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