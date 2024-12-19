Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Sisi ve Pezeşkiyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da düzenlenen D-8 Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İki ülke arasındaki iş birlikleri geliştirilecek
Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.
"Türkiye'nin desteği sürecek"
Gazze için Türkiye-Mısır dayanışmasına vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti.
Sisi'nin ardından Pezeşkiyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.