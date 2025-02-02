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Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz

Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz

11:462/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.

MSB, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

#Son dakika
#Milli Savunma Bakanlığı
#suriye
#terör örgütü PKK/YPG

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