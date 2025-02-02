Suriye'nin kuzeyinde 23 terörist etkisiz

23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
MSB, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"
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