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Mehmetçik inlerinde vurdu: 13 terörist etkisiz

Mehmetçik inlerinde vurdu: 13 terörist etkisiz

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:2331/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
  • Ara, bul, yok et!

  • Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

  • Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#MSB
#terörist
#operasyon

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