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Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:091/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek,
"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok."
ifadesi kullanıldı.





#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#Pençe-Kilit

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