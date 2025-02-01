Pençe-Kilit bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/i8IVJUFJ6m