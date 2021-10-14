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POLİTİKA

Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek

Türkiye 2023 yılında yapılması planlanan seçimleri beklerken, siyasi partiler de hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın taraflarıyla bir araya gelen Temel Karamollaoğlu, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme yapacak.

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Haber Merkezi Diğer
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
Temel Karamollaoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

2023 hazırlıklar devam ederken, hangi partiler arasında ittifak kurulup kurulmayacağı belirsizliği de devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun politikaları, parti tabanını ikiye bölerken konuyla ilgili önemli gelişmeler de yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın taraflarıyla bir araya gelen Karamollaoğlu'nun önümüzdeki hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği iddia edildi.

Bir hafta içinde görüşecekler

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan gazeteci Veysi Dündar, "Karamollaoğlu ne teklif edilirse edilsin kabul etmeyecek ama bir görüşme olacak. Temel Karamollaoğlu böyle bir talebini iletmişti. Erdoğan ile Karamollaoğlu'nun bir hafta içinde görüşmesi söz konusu" açıklamasında bulundu.

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Karamollaoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "AK Parti'yle ittifak yapılabilir mi? Yapılabilir. Hangi şartlarda? Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirmesi şartıyla. Biz birinci mesele olarak Türkiye'de kavganın ortadan kalkması, kargaşanın kalkması, mutlaka diyalog ortamının oluşması gerekir dedik" ifadelerini kullanmıştı.

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