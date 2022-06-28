Tahıl koridoru için güzergah aranıyor

Rusya – Ukrayna savaşının başladığı 25 Şubat’tan bu yana iki ülke arasında köprü görevi gören Türkiye, limanlarda bekleyen tonlarca tahılın dünya pazarına sunulması için de yoğun mesai harcıyor. Bölgede kilit rol oynayan Türkiye, böylece gıda sorunun çözümünde de merkez ülke konumunda yer alıyor.

KAYGILARI FARKLI

Şu ana kadar taraflar arasında 3’lü ‘kırmızı hat’ kurulmasında etkin rol oynayan Türkiye, Türk gemisinin Ukrayna limanından hareket etmesini de sağladı. Bu gelişme çözüme ilişkin beklentileri güçlendirirken taraflar arasında İstanbul toplantısı için de mesai sürüyor. Ukrayna’nın, limanların mayından temizlenmesi sonrasında olası bir Rus saldırısına karşı ‘güvence’ istediği, Rusya’nın ise gemilerinin uluslararası sulara çıktığında herhangi bir sürprizle karşılaşmaması talebinde bulunduğu belirtiliyor.

TAKVİM NETLEŞECEK

Koridor tesisine ilişkin taraflar arasında kaygıları giderme diplomasisi devam ederken Ukrayna kanadından yeni güvenli koridor önerileri yapıldığı kaydedildi. Söz konusu alternatif koridorlara ilişkin koordinatların da belli olduğu vurgulandı. Rusya ve Ukraya’nın mutabık kalması halinde İstanbul’da Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM toplantısı takvimi netleşecek. Dörtlü zirvede bu sevkiyatın moderesi ele alınacak. Şu an bir iş planı üzerinde çalışmalar sürüyor.

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MERAKLI BATI

Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’nın dünya pazarına sunamadığı tahıl toplamı 40 milyon tonu buluyor. Rakamın büyüklüğü Batı’daki birçok ülkenin de koridor çalışmalarına ilgi göstermesine hatta merakla yaklaşmasına neden oluyor. Kaynaklar, Avrupa’dan muhatapların kendilerini arayıp, İstanbul’da yapılacak toplantıya ilişkin, “Bu toplantı ne zaman olacak, sevkıyat başlayacak mı” sorularını sordukları öğrenildi.

GÜNDEM İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi