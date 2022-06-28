Gündem Tahıl koridoru için güzergah aranıyor
ANKARA

Tahıl koridoru için güzergah aranıyor

Rusya–Ukrayna savaşının iki ülkenin depolarında mahsur kalan tahılın dünya pazarına sunulması için Türkiye öncülüğünde yürütülen ‘kırmızı hat’ diplomasisi sonuç verdi. Gemilerin geçişi için oluşturulacak güvenli güzergahlar için alternatifler değerlendiriliyor. Taraflar konuya ilişkin İstanbul’da yeniden bir araya gelecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tahıl koridoru için güzergah aranıyor
Arşiv

Rusya – Ukrayna savaşının başladığı 25 Şubat’tan bu yana iki ülke arasında köprü görevi gören Türkiye, limanlarda bekleyen tonlarca tahılın dünya pazarına sunulması için de yoğun mesai harcıyor. Bölgede kilit rol oynayan Türkiye, böylece gıda sorunun çözümünde de merkez ülke konumunda yer alıyor.

KAYGILARI FARKLI

  • Şu ana kadar taraflar arasında 3’lü ‘kırmızı hat’ kurulmasında etkin rol oynayan Türkiye, Türk gemisinin Ukrayna limanından hareket etmesini de sağladı. Bu gelişme çözüme ilişkin beklentileri güçlendirirken taraflar arasında İstanbul toplantısı için de mesai sürüyor. Ukrayna’nın, limanların mayından temizlenmesi sonrasında olası bir Rus saldırısına karşı ‘güvence’ istediği, Rusya’nın ise gemilerinin uluslararası sulara çıktığında herhangi bir sürprizle karşılaşmaması talebinde bulunduğu belirtiliyor.

TAKVİM NETLEŞECEK

Koridor tesisine ilişkin taraflar arasında kaygıları giderme diplomasisi devam ederken Ukrayna kanadından yeni güvenli koridor önerileri yapıldığı kaydedildi. Söz konusu alternatif koridorlara ilişkin koordinatların da belli olduğu vurgulandı. Rusya ve Ukraya’nın mutabık kalması halinde İstanbul’da Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM toplantısı takvimi netleşecek. Dörtlü zirvede bu sevkiyatın moderesi ele alınacak. Şu an bir iş planı üzerinde çalışmalar sürüyor.

MERAKLI BATI

Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’nın dünya pazarına sunamadığı tahıl toplamı 40 milyon tonu buluyor. Rakamın büyüklüğü Batı’daki birçok ülkenin de koridor çalışmalarına ilgi göstermesine hatta merakla yaklaşmasına neden oluyor. Kaynaklar, Avrupa’dan muhatapların kendilerini arayıp, İstanbul’da yapılacak toplantıya ilişkin, “Bu toplantı ne zaman olacak, sevkıyat başlayacak mı” sorularını sordukları öğrenildi.

İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi
GÜNDEM
İstanbul'da dörtlü tahıl zirvesi

Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru
EKONOMİ
Ukrayna’dan gıda krizine karşı iki ülkeye tahıl koridoru
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.