Taksiciler yine rant peşinde: Küçücük bebek taksiye kustu diye 400 lira istedi

Olay dün Şirinyer semti Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Atife S. isimli bir kadın, kucağındaki bir yaşındaki bebek ile 35 T 7764 plakalı ticari taksiye bindi. Taksi ile biraz ilerleyince Atife S.’nin küçük bebeği araç içerisinde rahatsızlanarak kustu. Atife S., ineceği yere gelince bebeğinin kustuğu yerleri kendisi temizlemeye çalıştı; ardından da 12 lira tutan taksi ücretine rağmen aracın temizlenmesi için şoföre 85 lira para verdi. Daha sonra taksi şoförü kendisinden 200 lira para istediğini söyledi ancak Atife S., bunu kabul etmeyince taksi şoförü aracı ile birlikte oradan uzaklaştı.



OYNAT 02:11 Sarı taksi terörü kamerada! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çağrı üzerine içerisinde kadınların da olduğu yolcuları aracına alan UBER sürücüsü ve yolcuları, taksici bir grup tarafından yolu kesilerek tekme ve yumrukla darp edildi. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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Bir telefon geldi ve 400 lira istediler

Olayın ardından kendisine telefon geldiğini iddia eden Atife S., oto yıkamacının kendisini aradığını ve aracın temizliğinin 400 lira tuttuğunu ve ücreti kendisinin vermesi gerektiğinin söylendiğini ileri sürdü. Oto yıkamacının kendisine nasıl ulaştığını belirten Atife S., "Şikayet etmek için Taksi durağını aradım. Numaramı oradan şoföre veriyorlar; şoför de arayıp yıkamacıya veriyor. Numaramıza bu şekilde ulaştılar" açıklamasında bulundu.

OYNAT 00:49 Taksi şoföründen UBER'e sopalı saldırı Şişli Halasgari Caddesi'nde dün akşam aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici elindeki sopayla aracın camına vurarak, sürücüyü tehdit etti. Yaşananlar araçta bulunan Arap turistler telefonları ile MOBESE görüntülerine de yansıdı. BiP'te paylaş

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Öte yandan yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yaptığı açıklamada araç sahibi tarafından şoförün işine son verildiğini duyurdu. Odadan yapılan açıklamada, "Bu olaydan dolayı öncelikle üzüntümüzü ifade ediyoruz. Konu odamıza bildirildikten sonra gerekli inceleme başlatılmış, araç sahibi esnafımız tarafından, şoförün işine derhal son verilmiştir. Ayrıca yolcumuzdan ve eşinden de özür dilenmiştir. Sağlıklı günler diliyoruz" sözlerine yer verildi.

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