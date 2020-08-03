Taksim değnekçileri cezasız kalmadı: Kaldırım eşkıyası yakalandı, ceza üstüne ceza yağdı

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde yol üstüne aracını park eden Volkan Hacısüleymanoğlu, park ücreti isteyen değnekçi ile aralarında çıkan kavga sonucu bıçaklanmıştı. Olay sonrası Hacısüleymanoğlu’nun hastaneye kaldırılmış, Beyoğlu polisi tarafından kısa sürede yakalanan zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Ekipler yakalanması için çalışma başlattı
Olayın ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Taksim ve çevresindeki belediyeye ait park yerlerinde değnekçi işgali devam ediyordu. Son olarak bugün sabah saatlerinde belediyeye ait yol üstü parkları mesken edinen değnekçiler, araçlarını park eden vatandaşlardan ücret alırken görüntülenmişti. Tepki toplayan olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, park ücreti adı altında sürücülerden zorla para alan Aşkın A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Ceza üstüne ceza yağdı
Adli işlem yapılması için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Karaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen şahsa taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak, karayolu yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak yada engel oluşturacak hareketlerde bulunmak maddelerine istinaden toplamda altı adet idari cezai işlem uygulandı.
- Öte yandan, polis ekipleri vatandaşlardan park ücreti alırken kameralara yansıyan değnekçinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.