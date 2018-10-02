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KAYSERİ

Taktığı çeyreği icrayla geri aldı

Kayseri’de bir vatandaş, düğününde çeyrek altın taktığı kişinin kendi düğününe gelmemesi ve altını göndermemesi üzerine ilamsız icra takibi başvurusunda bulundu. Evine ödeme emri giden kişi, çeyrek altının bedelini ödedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz mart ayında da Kayseri’de M.K. oğlu bir türlü evlenmeyince, komşusu Meryem Ç.’ye mektup yazarak 7 yıl önce kızının düğününde taktığı çeyrek altını geri istemişti. Mektup karşısında şaşıran Meryem Ç.’nin ağabeyi, altını M.K.’ya iade etmişti.
Geçtiğimiz mart ayında da Kayseri’de M.K. oğlu bir türlü evlenmeyince, komşusu Meryem Ç.’ye mektup yazarak 7 yıl önce kızının düğününde taktığı çeyrek altını geri istemişti. Mektup karşısında şaşıran Meryem Ç.’nin ağabeyi, altını M.K.’ya iade etmişti.

Kayseri’de bir vatandaş düğününde çeyrek altın taktığı kişinin kendi düğününe gelmemesi ve altını göndermemesi üzerine ilamsız icra takibinde bulunarak altının bedelini geri aldı. İsmini açıklamak istemeyen bir tüketici, Kayseri 1. İcra Dairesi’ne düğününde çeyrek altın taktığı kişinin davet etmesine rağmen düğününe gelmediğini ve taktığı altını da göndermediğini belirterek başvuruda bulundu. Araya tanıdıklarının girmesine rağmen çeyrek altınını geri alamadığını ifade eden vatandaş, ilamsız icra takibi talep etti. Adresine ödeme emri gelen vatandaş, çeyrek altının bedelini icra dairesine ödedi.

‘BENİM BÖYLE BİR BORCUM YOK’ DİYEBİLİRDİ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili, Türkiye’de düğün ve doğum gibi özel günlerde kişilerin birbirlerine genellikle çeyrek altın hediye ettiğini, bunun çoğu zaman geri alınmak üzere takıldığını söyledi.

Takılan altınların bazen araya küslük girdiği için bazen şehirler değiştiği için zaman zaman geri gelmesinde sorunlar yaşandığını ifade eden Şahin, bu konunun Kayseri 1. İcra Dairesi’ne taşınarak hukukki boyut kazandığını anlattı. İlamsız icra takibi başlatan bir tüketicinin bu sayede geçmişte bir kişinin düğününde taktığı çeyrek altının bedelini geri aldığını belirten

Şahin, şunları kaydetti:

“Daha önce kendisine çeyrek altın hediye eden kişinin düğün davetine gitmeyen kişi, evine ödeme emri gelince panik yapıyor ve çeyrek altının bedelini dosyaya yatırıyor. Bu kişi 7 gün içinde başvurup ‘Benim böyle bir borcum yok’ deseydi mesele kapanırdı ancak korkmuş ve hemen çeyrek altının bedelini ödemiş. Resmi evrağı görünce ‘Demek ki bu resmi bir olay’ diye düşünüyor. Burada bir alacak söz konusu. Kişi bu alacağını ilamsız icra yoluyla geri almış”

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