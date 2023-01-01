Tarih belli aday yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’a vurgu yapmasının ardından gözler aylardır adayını açıklamamaya gerekçe olarak “Seçim tarihini” sunan 6’lı Masa’ya çevrildi. Cumhur İttifakı ortakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen “Adayınızı açıklayın” çağrılarını yanıtsız bırakan 6’lı masa 5 Ocak’ta Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan onuncu toplantısında ancak istişare düğmesine bastı.

GÖZLER 26 OCAK’TA

Geçen yıl şubatta oluşturulan 6’lı Masa’nın İYİ Parti’de 26 Ocak’ta yapılacak on birinci buluşmasında bir sürpriz yaşanmazsa isme girebileceği iddia ediliyor. Adaya giren istişare sürecinde ise önce partilerin yetkili kurulları, A takımları olasılıkları değerlendirecek. Partiler adayı belirlerken, bugüne kadar yaptırdıkları anketleri, tabanın adayda kimi görmek istediği gibi faktörleri dikkate alacak. Bu sürecin de on ikinci toplantıya kadar devam etmesi bekleniyor.

ANCAK 12. TOPLANTIDA

On ikinci toplantının yapılacağı adres olan Saadet Partisi’nde ise adayın isminin kesinleşebileceği ve kamuoyuna zirveden sonra yapılacak büyük bir etkinlikle duyurulabileceği ifade ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs olarak sinyallerini verdiği günden yaklaşık 1 ay sonra adayın ismini kamuoyuna duyurulması bekleniyor. SP’deki zirvenin şubat ayının ikinci veya üçünü haftasında olması bekleniyor. Adayın isminin ise masadaki en yaşlı ismin açıklayabileceği konuşuluyor.



