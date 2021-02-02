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ANKARA

Tarıma 'dijital' sulama

Tarıma 'dijital' sulama

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimde suyun etkin ve verimli kullanılması için yeni projeler hayata geçiriyor. Bunlardan Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirilmesi Projesi bu yıl itibarıyla gündeme alındı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimde suyun etkin ve verimli kullanılması için yeni projeler hayata geçiriyor. Bunlardan Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirilmesi Projesi bu yıl itibarıyla gündeme alındı. Uzaktan algılama teknikleri ile elde edilen verilerin, bitki su tüketimine dayalı olarak sulama, kuraklık ve verim tahmini çerçevesinde değerlendirilmesi için bir dijital sulama sistemi kurulacak.

KURAKLIK HASSASİYETİNE ÖLÇÜM

  • Projelerden biri de tarımsal kuraklığın belirlenmesi ve izlenmesi çalışmaları kapsamında Ankara’da uygulanacak. Buğday ekim alanlarında tarımsal kuraklık hassasiyeti izlenecek. Bölgede parsel ölçeğinde olası tarımsal kuraklık izlenip etkileri belirlenecek. Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında ise Türkiye’de tuzluluk sorunu olan alanlardan izole edilecek mikroorganizmalardan gübre materyali geliştirilecek.
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