Gündem Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
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Konya haberleri: Eşinin döverek öldürdüğü Suriyeli kadın 2 aylık hamileymiş!

Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü: 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Konya'da dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i (20) Mahmud El Hüseyin, ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü belirtildi. Yapılan otopside, saatlerce işkenceye maruz kaldığı tespit edilen genç kadının kafatasında çatlak olduğu ve beyin kanaması geçirdiği saptandı, 2 aylıkta hamile olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Mahmud El Hüseyin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mahmud El Hüseyin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Konya'nın Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Evde, Mahmud El Hüseyin ile ikinci eşi Halidiye El Hamit arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü: Soruşturma başlatıldı
GÜNDEM
Tartıştığı 20 yaşındaki karısını döverek öldürdü: Soruşturma başlatıldı

Kavga sırasında Hüseyin, çocuklarının gözü önünde eşini önce hortum, ardından sonra sopayla dövdü. Halidiye El Hamit, başına aldığı sopa darbesiyle hareketsiz kaldı. Mahmud El Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşündü. Aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, Hüseyin, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halidiye El Hamit'in öldüğü saptandı.

Halidiye El Hamit'in yapılan otopsisinde yaklaşık 2 aylık hamile olduğu saptandı.

Hamile olduğu ortaya çıktı

Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, saatlerce işkenceye maruz kaldığı tespit edilen genç kadının kafatasında çatlak olduğu ve beyin kanaması geçirdiği saptandı, 2 aylıkta hamile olduğu tespit edildi.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

'Beni aldattığı için öldürdüm'

Polisteki sorgusunda eşinin kendisini aldattığını ileri süren Mahmud El Hüseyin, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Eşim beni aldatıyordu. Eve erkek alıyordu. Akşamları evin kapısını kilitliyordum. Sabah kalktığımda ise kapıyı hep açık buluyordum. Gece kavga ettik. Önce hortumla dövdüm, sonra da başına sopayla vurdum. Yere düşünce baygınlık geçirdi sandım. Bir süre başında bekledim. Hareket etmeyince polisi aradım. Onlar gelince öldüğünü öğrendim."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud El Hüseyin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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