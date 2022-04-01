TBMM Başkanı Şentop'dan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti. Şentop, kaleme aldığı yazılı ramazan mesajında şöyle dedi:

"Maddi ve manevi arınmanın, sabrın, şükrün, paylaşmanın, bir ve beraber olmanın adı mübarek ramazan ayına erişmenin milletçe mutluluğu içindeyiz. Ramazan-ı şerifin Allah'a koşulsuz şükretmeye ve ona yaklaşmaya vesile olmasını, ramazan ayının yüksek bilincinin ve orucun faziletlerinin İslam alemine ve dünyamıza hayırlar getirmesini canıgönülden temenni ediyorum. Hem milletimiz hem de bütün dünya Müslümanlarıyla yardımlaşacağımız, kardeşlik bağlarını güçlendireceğimiz, birlik içinde olmanın en güzel örneklerini idrak edeceğimiz günlere 'merhaba' diyoruz. Bu mübarek ayın bütün mazlum coğrafyaların acılarının dinmesine ve her kıtada, her coğrafyada barışın hakim olmasına vesile olmasını diliyorum.

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Asırlar öncesinden bugünümüze gelen ramazan adetlerini oluşturmuş, ramazan ayı gelmeden evvel onu hoş karşılayabilmek için hazırlıklar yapmış, sosyal birlikteliği ve muhabbeti pekiştirmiş, yardımlaşmayı artırmış bir kültürün evladıyız. Kadim milletimizin benliğini kuşatan, kardeşlik, infak ve oruç ibadetiyle birlikte, ramazan ayına has geleneklerlerimizi de devam ettirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Kur'an-ı Kerim'in inzal olunduğu bu kıymetli ayda, bedenen ve ruhen yerine getireceğimiz bütün ibadetlerin ve duaların kabulünü Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum."

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