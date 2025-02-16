TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

Meclis'in gündeminde yeni haftada Genel Kurul ve komisyon çalışmaları var.

Genel Kurul'da Siber Güvenlik Başkanlığının kanuni altyapısını oluşturacak kanun teklifi ele alınacak. Bolu'daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon toplanacak.. Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ilgili dernekler sunum yapacak.

Düzenlemeye göre Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak. Merkezi Ankara'da olacak. 'Siber Güvenlik Başkanlığı' 135 kişilik kadrosu ile hizmet vermeye başlayacak.

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun olacak. Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Meclis'te kurulan komisyon toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise yapay zekayla ilgili dernek başkanlarının sunumunu dinleyecek.