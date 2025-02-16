Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

08:3416/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Meclis'in gündeminde yeni haftada Genel Kurul ve komisyon çalışmaları var.
Meclis'in gündeminde yeni haftada Genel Kurul ve komisyon çalışmaları var.

TBMM yeni haftada yoğun bir mesaiye başlayacak. Genel Kurulda, Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili kanun teklifi görüşülecek. Ayrıca, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili kurulan Meclis komisyonu, ilk toplantısını yapacak.

Meclis'in gündeminde yeni haftada Genel Kurul ve komisyon çalışmaları var.


Genel Kurul'da Siber Güvenlik Başkanlığının kanuni altyapısını oluşturacak kanun teklifi ele alınacak. Bolu'daki otel yangınının araştırılması amacıyla kurulan komisyon toplanacak.. Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda ilgili dernekler sunum yapacak.


Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kanuni altyapısı oluşturulacak

Siber Güvenlik Baş1kanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulmuştu. Başkanlığın kanuni altyapısını oluşturan AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, Genel Kurulun gündeminde olacak. 21 maddelik teklifte, Başkanlığın teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.


Düzenlemeye göre Başkanlık, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Siber Güvenlik Kurulu'nun kararlarını uygulayacak. Merkezi Ankara'da olacak. 'Siber Güvenlik Başkanlığı' 135 kişilik kadrosu ile hizmet vermeye başlayacak.


TBMM, Kartalkaya'daki yangını araştıracak

Meclis'te yeni haftada komisyonlar da yoğun olacak. Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Meclis'te kurulan komisyon toplanacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise yapay zekayla ilgili dernek başkanlarının sunumunu dinleyecek.



#TBMM
#Ankara
#Siber Güvenlik Başkanlığı
#yapay zeka

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son Dakika... Bingöl'de deprem oldu