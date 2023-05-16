TCG Anadolu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir Alsancak Limanı'ndan ayrıldı.Alsancak Limanı'na 3 Mayıs'ta demirleyen TCG Anadolu, römorkörler ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların eşliğinde planlı bir tatbikata katılmak için hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul ve İzmir'de halkımızın ziyaretine açılan ve yoğun ilgiyle karşılanan iftihar ve gurur abidemiz TCG Anadolu, planlı bir tatbikata katılmak üzere İzmir'den ayrılıyor. Yerli ve milli savunma sanayimizde elde edilen büyük başarı ile ulaşılan seviyenin somut ve muhteşem bir göstergesi olan TCG Anadolu’ya İstanbul ve İzmir'de büyük teveccüh gösteren asil milletimize en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.