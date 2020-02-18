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POLİTİKA

Tek adaya sessiz tepki

CHP’de il kongrelerine tek adayla gidilmesi delegelerin tepkisiyle karşılanıyor. İstanbul’un ardından Ankara’da tek adaylı kongre yapıldı. Yönetimin desteklediği Ali Hikmet Akıllı 315 oyla seçildi. Tek aday baskısı nedeniyle 645 delegeden 330’u sandığa gitmedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP’de tek adayla kongre baskısına delege sandığa gitmeyerek tepki gösterdi. İstanbul’un ardından Ankara’da da adaylar delegelik teklifi ile teke düşürüldü. Tabanın tepkisi seçimlere yansıdı. Yönetimin desteklediği Ali Hikmet Akıllı 645 delegeden ancak 315’inin oyunu alabildi.

Olağan kurultay için geri sayımın işlediği CHP’de İstanbul ve İzmir’in ardından hafta sonu Ankara kongresi de yapıldı. Kongrede mevcut il başkanı Rıfkı Güvener, Ali Hikmet Akıllı ve Ayhan Yalçınkaya’nın yarışması planlanıyordu. Ancak, Güvener delege listesine alınma karşılığında adaylıktan çekildi. Genel Merkez yönetimi delegelere Ali Hikmet Akıllı’yı işaret etmişti. Genel Merkez’in baskısı altında kalan delegeler kurultay salonunda adaylık için imza toplayan Ayhan Yalçınkaya’ya destek veremedi.

İSTANBUL’DA DA AYNI MANZARA

  • Ali Hikmet Akıllı, Genel Merkez’in verdiği blok liste ile seçime tek aday olarak girdi. Akıllı, 645 delegeden ancak 315’inin oyunu alabildi. Delegeler Genel Merkez’in tek aday ve blok liste baskısına sandığa gitmeyerek tepki gösterdi. Kurultayda 330 delege oy kullanmadı. Geçtiğimiz hafta yapılan İzmir il kongresinde de aynı olay yaşanmıştı. Genel Merkez’in adayı Deniz Yücel, 540 imza ile aday gösterilmiş ancak, 253 oyla il başkanı seçilmişti. Benzer bir durum İstanbul’da da yaşanmıştı. Cemal Canpolat, delegelik teklifi ile adaylıktan vazgeçirilmişti. Tek aday kalan Canan Kaftancıoğlu, 677 delegeden 571’inin oy kullandığı kongrede geçerli 510 oyun 444’ünü alarak yeniden il başkanı seçilmişti.

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