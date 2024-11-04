Tek başına iş başında: 22 yıl

Üst üste gelen ekonomik krizler ile yolsuzluklar ve yönetimde istikrarsızlıktan bunalan Türk halkı siyasete tokadı AK Parti ile vurdu. AK Parti'yi kurulduktan aylar sonra iktidara taşıyan vatandaş, değişim iradesini de ortaya koymuş oldu. Siyasetin ve ekonominin dibe vurduğu 2001 yılında Türkiye'ye yeni bir soluk geldi. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde siyaset yolculuğuna çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002'de iktidara gelerek Türkiye'de uzun soluklu yeni bir dönem başlattı.





DEVRİM NİTELİĞİNDE REFORMLAR

22 yıldır seçim rekorlarıyla iktidara gelen AK Parti, halkın değişim ve demokrasi iradesini merkeze alan devrim niteliğinde reformları hayata geçirirken, ekonomik ve sosyal alanda da çeşitli atılımlar yaptı. Fazilet Partisi'nin 2001'de kapatılmasının ardından Milli Görüş çizgisinin devamı niteliğinde kurulan Saadet Partisi'ne Erdoğan ve arkadaşları katılmadı. Kamuoyunda 'Yenilikçiler ' olarak adlandırılan grup merkezi de içine alacak yeni bir parti kurma kararı aldı.





TEMELLERİ ZAFER DİYARINDA

2001 yılının ilk günlerinde yeni oluşum zafer diyarı Afyonkarahisar’da kampa girdi. Oluşumun lideri Erdoğan, kampta yaptığı konuşmada kurulacak olan yeni partide bilgiye, tecrübeye, ahlaka dayalı bir siyaset üreteceklerini söyledi. Kampın ardından Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Böylece AK Parti'nin 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, siyaset yolculuğu da başladı.





Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti'miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı” ifadesini kullandı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı. Bundan tam 22 yıl önce bugün AK Parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu. "















