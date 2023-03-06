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'Tek Yürek' depremzedeler için seferber oldu

Türk Hava Yolları'nın (THY) "Tek Yürek" adı verilen 400. uçağı ilk tarifeli seferinde Türkiye Cumhuriyeti Vancouver Başkonsolosluğu organizasyonunda deprem bölgesi için toplanan 1,1 tonluk insani yardımı taşıdı.

13:06 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Tek Yürek

Tek Yürek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından THY'nin filosuna katılan 400. uçağa, "Tek Yürek" ismi verildi.
THY yetkilileri ve afetzede çocuklarla ilk uçuşunu gerçekleştiren "Tek Yürek", ardından ilk tarifeli seferini Kanada'nın Vancouver şehrine düzenledi.
Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğu organizasyonunda Kanada'daki gönüllüler tarafından depremzedeler için toplanan çadır, kamp malzemesi, uyku tulumu, tıbbi malzemelerden oluşan 1,1 tonluk insani yardım, "Tek Yürek" uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Yardımların, İstanbul'dan Turkish Cargo uçağıyla deprem bölgelerinde kullanılmak üzerine Adana'ya sevk edildiği öğrenildi.




#THY
#Türk Hava Yolları
#Kahramanmaraş
#Turkish Cargo
15 dakika önce
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'Tek Yürek' depremzedeler için seferber oldu
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