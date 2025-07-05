Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Tekere dolanan etek kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekere dolanan etek kazaya neden oldu: 3 yaralı

14:275/07/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, eteğin tekere dolanması sonucu devrilen elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf T., idaresindeki elektrikli bisikletin arka tekerine Fatma T'ye ait etek dolandı. Eteğin tekere dolanması sonucu elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak Örenli TOKİ mevkiinde devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Yusuf T., ile elektrikli bisiklette bulunan Fatma T., ve 6 yaşındaki Elif T., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Adıyaman
#Trafik kazası
#Bisiklet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU E DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?