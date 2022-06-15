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TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da 2 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Kekik' adı verilen polis operasyonunda piyasa değeri 2 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Tekirdağda 2 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Ele geçirilen uyuşturucular imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde A.K.'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve piyasa sürüldüğünü belirledi. Polis, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından A.K.'nin adresine operasyon düzenledi.

OPERASYONUN ADI: KEKİK

'Kekik' adı verilen operasyon A.K. ile 1 kadın yakalanıp, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da piyasa değeri 2 milyon TL olan 10 kilogram bonzai, 200 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza hapı, 22 tabanca mermisi, uyuşturucudan elde edilen 8 bin 735 lira ele geçirildi. Uyuşturucuların kova ve vazo içlerinde saklandığı da belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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